Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'ın ilk bilgisayarı Apple-1 400 bin dolara satıldı /10 Kasım 2021 11:01

Apple'ın ilk bilgisayarı Apple-1 400 bin dolara satıldı

Teknoloji devi Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın 1976'da geliştirdiği ilk Apple bilgisayarı ABD'de düzenlenen bir müzayedede 400 bin dolara satıldı.

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Nadir bulunan, Hawai koa ağacından yapılmış ahşap kutulu ve hala çalışır durumdaki Apple 1 bilgisayarı, o dönem piyasaya sürülen 200 cihazdan biri.

California'daki John Moran Müzayede evi, bilgisayarın şimdiye dek sadece iki kullanıcısı olduğunu, bir üniversite hocasının, öğrencisine 650 dolara sattığını söyledi.

Bilgisaylarla birlikte, kullanma kılavuzu ve iki kasetteki Apple yazılı mı da satıldı.

Müzayededen önce Los Angeles Times gazetesine konuşan Apple 1 uzmanı Corey Cohen, "Bu antika elektronik ve bilgisayar teknolojisi kolleksiyoncuları için bir tür kutsal kase. Birçok kişi için heyecan verici hale getiren de bu" demişti.

Satılan Apple 1'in ahşap kutusu, Apple 1 cihazlarından 50 adet sipariş veren California'daki öncü bilgisayar mağazası ByteShop tarafından eklenmişti.

Jobs, Wozniak, ve Ronald Wayne, Apple'ı 1 Nisan 1976'da California'daki bir garajda kurmuştu.

Apple 1'in üretimini finanse etmek için Jobs Wolksvagen minübünü, Wozniak ise HP-65 hesap makinesini 500 dolara satmıştı.

Cihazlar, Wozniak'ın rakamları tekrarlamayı sevdiği için 666.66 dolara satılmıştı.

Dünya genelinde çalışır durumda 20 adet Apple 1 bulunduğuna inanılıyor.

2014'te de bir başka Apple 1 cihazı, New York'taki müzayedede 905 bin dolara satılmıştı.
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