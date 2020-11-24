Apple'ın küresel güvenlik sorumlusu hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı

ABD'nin California eyaletinde hazırlanan iddianamede Moyer'in silah taşıma ruhsatı alabilmek için polise 70 bin dolar tutarında 200 adet iPad vermeyi teklif ettiği öne sürülüyor.







Savcılığın iki yıllık araştırması sonunda hazırlanan iddianamede Santa Clara Emniyet Müdürlüğü'nden iki memur da rüşvet istemekle suçlandı.





Santa Clara Emniyet Müdür Yardımcısı Rick Sung'ın silah taşıma ruhsatları için Moyer'in emniyet müdürlüğüne iPad bağışlamasını şart koştuğu belirtiliyor.





Pazarlığın Sung ve Moyer'in Ağustos 2019'da polisin elindeki ruhsat kayıtlarına el konulması için arama emri çıkarıldığını öğrenmesinden sonra yaşandığı kaydediliyor



