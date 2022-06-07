Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar /07 Haziran 2022 01:18

Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Artan döviz kurları nedeniyle ithal ürünlere yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Apple ürünleri de bu zamlardan etkilenen teknolojik materyaller olarak ön plana çıkıyor.

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Döviz kurlarının son günlerde yeniden yukarı yönlü bir seyir izlemeye başlaması bazı ürünlere zam olarak yansımaya devam ediyor.

Apple ürünleri de bu zamlardan etkilenen teknolojik materyaller olarak ön plana çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) yeni ürünlerin tanıtımının ardından Apple, Türkiye’de ürünlerine zam yaptı.

Apple cihazlarına ortalama yüzde 17 ila 20 civarında zam geldi. Apple, iPhone fiyatlarına geçtiğimiz Mart ayında yüzde 14 ila 19 arasında zam yapmıştı. Yapılan son zammın ardından Türkiye’deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlandı.

iPHONE 3 AYDA ORTALAMA YÜZDE 40 ZAMLANDI

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran'da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatının yükseldiği fark edildi.

Buna göre, 64 GB iPhone 11'in fiyatı 12 bin 999 TL'den 14.999 TL'ye çıktı.

iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle:

APPLE'IN ZAM KARARI SONRASI IPHONE 13 FİYATLARI

128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 TL'den, 22.499 TL'ye,
128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 17.499 TL'den 20.999 TL'ye,
128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,
128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.
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