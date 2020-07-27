Apple'ın yakında piyasaya süreceği ürünler sızdı

Eylül ayındaki etkinlikte tanıtılacak diğer yeni ürünler de sızdı.

Apple Sonbahar Etkinliği merakla bekleniyor. 2020 sonuna doğru gerçekleştirileceği bilinen etkinliğin tam tarihi henüz açıklanmamıştı. Sonbahar Etkinliği'nde tanıtılacak ürünlerin listesi ve etkinlik tarihi sızdırıldı.

Apple'ın yıl sonuna doğru düzenleyeceği ana etkinlik 8 Eylül tarihinde yapılacak. İşte lansman kapsamında tanıtılması beklenen yeni ürünler:

iPhone 12 Serisi

Apple Watch Series 6

AirPower

iPad (8. nesil)

AirTag

Şirketin 27 Ekim'de ise Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilmiş yeni MacBook ve 13 inç MacBook Pro'nun tanıtılacağı bir başka özel etkinlik düzenleyeceği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre bu etkinlikte güncellenmiş iPad Pro ve Apple TV de sahneye çıkacak.





Apple'ın son yıllarda hep iki sonbahar etkinliği düzenlediğine şahit oluyoruz. Şirket 7-12 Eylül tarihleri arasında yeni iPhone modellerini duyururken, Ekimayında diğer ürünlerini sahneye çıkarıyor.