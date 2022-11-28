Samanyolu Haber /Gündem / 'Aptal, şizofren...'; Siyaset İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasında kavga iddiasını konuşuyor /28 Kasım 2022 17:14

'Aptal, şizofren...'; Siyaset İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasında kavga iddiasını konuşuyor

Siyaset kulislerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kavga ettiği iddiaları konuşuluyor. İddiaya göre 'taraf seçme' tartışmasında Kaftancıoğlu, İmamoğlu için 'aptal, şizofren' gibi haraket ifadeleri kullandı. İmamoğlu ise bugün o iddialara cevap verdi.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık için CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan istediği desteği alamadığı ve ikili arasında ağır hakaretlere varan konuşmanın yer aldığı görüşme medyada yer aldı. 

CHP içi kavga iddiası özellikle yandaş medyada kendine yer buldu. 

Kavga iddiasına göre İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ve destek için Kaftancıoğlu'nun kapısını çalışıyor. 'Tarafını seç' diyor. Kaftancıoğlu ise teklifi sert bir şekilde reddediyor. Hatta yandaş yazar Mahmut Övür'ün iddiasına göre Kaftancıoğlu, İmamoğlu için aptal-şizofren gibi ağır hakaretlerde bulunuyor. 

İddialar İBB Başkanı İmamoğlu'na soruldu. Kavga ve hakaret iddiaları için İmamoğlu "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar” dedi.

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soru üzerine de  “Gündemde tutanlara ben bir televizyon programında söylemiştim. Yine nezaketle anlaşılması adına sonunda ‘n' yok; ‘Ula size ne?'  diye cevap vereyim. Zaten 6'lı masa bu konuya etkin bir biçimde çalışıyor. Bugün tarihi bir anayasa önerisi sunuldu. Bence o gündemlere bakmak lazım. Önemli hususlar bunlar” yanıtını verdi.


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