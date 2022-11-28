'Aptal, şizofren...'; Siyaset İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasında kavga iddiasını konuşuyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık için CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan istediği desteği alamadığı ve ikili arasında ağır hakaretlere varan konuşmanın yer aldığı görüşme medyada yer aldı.





CHP içi kavga iddiası özellikle yandaş medyada kendine yer buldu.





Kavga iddiasına göre İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ve destek için Kaftancıoğlu'nun kapısını çalışıyor. 'Tarafını seç' diyor. Kaftancıoğlu ise teklifi sert bir şekilde reddediyor. Hatta yandaş yazar Mahmut Övür'ün iddiasına göre Kaftancıoğlu, İmamoğlu için aptal-şizofren gibi ağır hakaretlerde bulunuyor.





İddialar İBB Başkanı İmamoğlu'na soruldu. Kavga ve hakaret iddiaları için İmamoğlu "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar” dedi.