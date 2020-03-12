Araba satışlarına Koronavirüs darbesi

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre şubat ayında otomobil satışları azalan taleple yüzde 79 geriledi. Açıklanan verinin "aylık olarak en yüksek düşüş oranı" olduğu belirtiliyor.







Dünyanın en büyük otomobil piyasasını teşkil eden Çin'de satışlar bir yıl önce aynı aya kıyasla 310 bin adet seviyesine düştü.





Satışlardaki düşüş 20'nci ayda da devam etti. Birliğin yetkililerinden olan Chen Shihua "Otomobil satışları 2005'ten beri görülmeyen seviyelere döndü." diye konuştu.





2020 yılının ilk yarısında satışların yüzde 10'dan fazla gerileyebileceği belirtiliyor.





FİRMALAR ÜRETİME ARA VERDİ





Donfgeng Motor Group ve ortakları Honda Motor, Renault, Peugeot gibi otomobil üreticileri virüs sebebiyle fabrikalarının üretime yeniden başlamasını ertelemişti.





Tesla da Şanghay'daki üretim planlarını ertelemişti.





Koronavirüs salgınının başladığı Wuhan şehrinde yetkililerin bazı sektörlere yasakları kaldırmasıyla Honda bölgedeki fabrikasında sınırlı üretime başlamıştı.





Nissan Motor da Xiangyang'da üretime kısmen başlayacağını bildirmişti.