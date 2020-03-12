Samanyolu Haber /Ekonomi / Araba satışlarına Koronavirüs darbesi /12 Mart 2020 13:53

Araba satışlarına Koronavirüs darbesi

Çin'de Koronavirüs salgını sebebiyle otomobil satışları şubat yüzde 79 düştü.

SHABER3.COM

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre şubat ayında otomobil satışları azalan taleple yüzde 79 geriledi. Açıklanan verinin "aylık olarak en yüksek düşüş oranı" olduğu belirtiliyor. 

Dünyanın en büyük otomobil piyasasını teşkil eden Çin'de satışlar bir yıl önce aynı aya kıyasla 310 bin adet seviyesine düştü. 

Satışlardaki düşüş 20'nci ayda da devam etti. Birliğin yetkililerinden olan Chen Shihua "Otomobil satışları 2005'ten beri görülmeyen seviyelere döndü." diye konuştu.

2020 yılının ilk yarısında satışların yüzde 10'dan fazla gerileyebileceği belirtiliyor.

FİRMALAR ÜRETİME ARA VERDİ

Donfgeng Motor Group ve ortakları Honda Motor, Renault, Peugeot gibi otomobil üreticileri virüs sebebiyle fabrikalarının üretime yeniden başlamasını ertelemişti. 

Tesla da Şanghay'daki üretim planlarını ertelemişti.

Koronavirüs salgınının başladığı Wuhan şehrinde yetkililerin bazı sektörlere yasakları kaldırmasıyla Honda bölgedeki fabrikasında sınırlı üretime başlamıştı. 

Nissan Motor da Xiangyang'da üretime kısmen başlayacağını bildirmişti.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Araba satışlarına Koronavirüs darbesi Sonraki Haber >>

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:35:55