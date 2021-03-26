Uyuşturucu kullanan AKP'li gözaltında

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda, bir otomobilde uyuşturucu madde kullandığı anlara ilişkin görüntüleri görülen kişinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürüldü.























Kürşat Ayvatoğlu isimli olduğu belirtilen söz konusu kişiyle ilgili görüntülerin büyük gündem haline gelmesi üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan bir açıklama yaptı.





Doğan, Kürşat Ayvatoğlu isminde bir kişinin danışman ya da özel kalem kadrosunda çalışmadığını söyledi.





Doğan, “Hamza Dağ’ın meclis kadrosuna bağlı 3 danışmanı bulunmaktadır. Birinci danışman Muhammet Doğan, ikinci danışman Abdürrahim Atasever, üçüncü danışman Murat Kaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise Kadir Aytunkaynak’tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur” ifadelerini kullandı.





Dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Ancak iddiaların reddedilmesine rağmen Kürşat Ayvatoğlu’nun, dün Hamza Dağ’ın yanında bulunduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.





AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün AKP genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Mustafa Şen'e devretti.





Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen fotoğraflarda Kürşat Ayvatoğlu’nun da törende Hamza Dağ’ın yayında olduğu görülüyor. Ayvatoğlu, Hamza Dağ’a oturacağı yeri gösterirken toplantı boyunca Dağ’ın yanında ayakta bekledi.





AA ve DHA’da yer alan fotoğraf şöyle:













CHP'den tepki





Kürşay Ayvatoğlu'nun görüntüleri üzerine CHP'den de tepki geldi. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Twitter hesabından Ayvatoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraflarını paylaştı ve "Nereden nereye geldi Türkiye..." sözüyle Erdoğan'a gönderme yapıp "Ülke bu kafayla yönetiliyor? Yazık" diye yazdı.





Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık "Şu görüntüde yer alan kişi AKP'den değil de muhalefetten herhangi birinin danışmanı olsaydı neler olurdu?" notuyla görüntüleri eleştirdi.