Samanyolu Haber /Gündem / Arabasını temizlerken binanın üstünden düşen beton parçasından saniyelerle kurtuldu /20 Kasım 2020 10:25

Arabasını temizlerken binanın üstünden düşen beton parçasından saniyelerle kurtuldu

Rusya’da bir adam, evinin önünde duran otomobilini temizlerken binanın üst kısmından beton parçası düştü. Şanslı adam, saçaktan kopan kocaman beton parçasından son anda kurtuldu.

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Rusya’nın Vladivostok şehrinde gece saatlerinde başlayan aşırı tipi ve kar yağışı nedeni ile kentin belli bölgelerinde günlük hayat olumsuz etkilenirken, pek çok araba kar altında kaldı. Sabah saatlerinde, kimliği açıklanmayan bir adam evinin önünde park halinde duran otomobilinin üzerindeki karı temizlemeye indi. Arabasını temizlerken bir süre sonra yukarıdan sesler geldiğini fark eden adam, binanın çatısından kopan büyük betonparçasını görerek geriye çekildi. Adam ezilmekten son anda kurtulurken, beton parçası arabasının üzerine düştü. Araç, darbenin etkisiyle neredeyse ortadan ikiye ayrılarak kullanılmaz hale geldi.

Adamın kurtuluşu ve arabasının paramparça olduğu anlar binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ve uzmanların yaptığı ilk açıklamaya göre, beton parçası binanın en üst kısmındaki saçak olarak adlandırılan yerden koptu. Betonun saçaktan kopmasının ise, şiddetli kar ve tipi yağışları nedeniyle betondaki yumuşamadan ötürü gerçekleştiği bildirildi. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arabasını temizlerken binanın üstünden düşen beton... Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:34