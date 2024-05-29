Araç muayene hizmeti yeniden özelleştiriliyor

Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.





Bu çerçevede, söz konusu sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramaksızın devam etmesini teminen ÖİB tarafından özelleştirme hazırlık çalışmalarının başlatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.





Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin yeniden özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmeti, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilecek.İhale dokümanları ve sözleşmede yer alacak hususlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.ÖİB'den edinilen bilgiye göre, araç muayene hizmeti işinin 20 yıllığına verilmesine ilişkin özelleştirme ihalesi, kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılmıştı.İhale sonucunda yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır" hükmü yer alıyor.Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK’e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretlerine 2017'den bu yana araç muayene ücretlerine yüzde 819 zam geldi.Bu yıl traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için muayene ücretleri 586,50 TL’den 927,60 TL’ye çıkarıldı.Otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için ücretler ise 1149 liradan 1821 liraya yükseldi.Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise ücret 2 bin 462,40 TL olarak belirlendi.Egzoz muayene ücreti de 256 lira oldu.Ayrıca TÜVTÜRK, “kredi kartı tahsilat farkı” adı altında 77 lira ek ücret almaya başladı.TÜVTÜRK’e ait istasyonlarda araç muayene ücretleri yıllarca peşin olarak tahsil edildi. Artan şikayetler üzerine kredi kartlı ile de ödeme başladı. Ancak özel bir şirket olan TÜVTÜRK şimdi de ‘’Kredi kartı tahsilat farkı’’ adı altında 77 lira ek ücret almaya başladı.Böylelikle bugün için araç muayenesi yaptıran bir sürücünün cebinden kredi kartı ile ödeme halinde ile 2 bin 154 lira çıkıyor. Peşin ödemede ise bu ücret 2 bin 77 lira oluyor.