Samanyolu Haber /Gündem / Araç muayene ücretlerine zam yapıldı /02 Ocak 2022 18:53

Araç muayene ücretlerine zam yapıldı

Araç muayene ücretlerine de yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,2 oranında zam geldiği beliritldi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre yeni yılda zam yağmuru sürüyor. Araç muayene ücretlerine de yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,2 oranında zam geldi.

Zamlı tarife, 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya konuldu.

Yeni tarifeye göre KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.
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