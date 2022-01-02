Araç muayene ücretlerine zam yapıldı

yeni yılda zam yağmuru sürüyor. Araç muayene ücretlerine de yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,2 oranında zam geldi.Zamlı tarife, 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya konuldu.Yeni tarifeye göre KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.