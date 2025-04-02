Araç sahipleri dikkat! EPDK resmen açıkladı: Akaryakıta zam geliyor mu?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre akaryakıt fiyatları günden güne yükselmeye devam ediyor. Bu gece itibarıyla benzine 1.25 TL'lik zam gelmesi bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya X platformu hesabından yaptığı paylaşımda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) zammı iptal ettiğini duyurdu.



EPDK, zammın iptaline 'idari izin'i gerekçe gösterdi. Benzine en son 25 Mart'ta 1.52 TL, 14 Mart Cuma günü de 1.81 TL zam gelmişti.



İşte 2 Nisan itibarıyla benzin ve motorin fiyatları:



Benzin



İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

İzmir: 47.64 TL/L

Ankara: 47.27 TL/L



Motorin



İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

İzmir: 47.92 TL/L

Ankara: 47.56 TL/L

