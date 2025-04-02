Samanyolu Haber /Ekonomi / Araç sahipleri dikkat! EPDK resmen açıkladı: Akaryakıta zam geliyor mu? /02 Nisan 2025 17:37

Araç sahipleri dikkat! EPDK resmen açıkladı: Akaryakıta zam geliyor mu?

Bu geceden itibaren benzine yapılması planlanan 1.25 TL'lik zam EPDK tarafından iptal edildi. İptale gerekçe olarak 'idari izin' gösterildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre akaryakıt fiyatları günden güne yükselmeye devam ediyor. Bu gece itibarıyla benzine 1.25 TL'lik zam gelmesi bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya X platformu hesabından yaptığı paylaşımda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) zammı iptal ettiğini duyurdu.

EPDK, zammın iptaline 'idari izin'i gerekçe gösterdi. Benzine en son 25 Mart'ta 1.52 TL, 14 Mart Cuma günü de 1.81 TL zam gelmişti.

İşte 2 Nisan itibarıyla benzin ve motorin fiyatları:

Benzin

    İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L
    İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L
    İzmir: 47.64 TL/L
    Ankara: 47.27 TL/L

Motorin

    İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L
    İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L
    İzmir: 47.92 TL/L
    Ankara: 47.56 TL/L
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