Samanyolu Haber /Ekonomi / Araç satışında ÖTV ve KDV kalkıyor mu? Dikkat çeken teklif meclise sunuldu /21 Kasım 2024 21:23

Araç satışında ÖTV ve KDV kalkıyor mu? Dikkat çeken teklif meclise sunuldu

Araç satışlarında ÖTV ve KDV'siz araç satışı ve ağır hasarlı araç statüsündeki araçların trafikten çekilmesi için kanun teklifi meclise sunuldu.

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ÖTV ve KDV'siz araç satışı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu. MHP Milletvekili İsmail Özdemir'in verdiği kanun teklifinin detayları ortaya çıktı.

25 YAŞ VE ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNİ KAPSIYOR

Teklif kapsamında değerlendirilecek araçların 2000 ve öncesine ait olmasına dikkat çekildi. Özellikle 25 yaş ve üstü aracı olanları ilgilendiren teklifte hurda teşviği kapsamında KDV ve ÖTV'siz araç satışı yapılmasına imkan sağlanacak.

VERGİ MUAFİYETİ DE GELİYOR

Bu araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşlar bir defaya mahsus vergiden muaf tutulması da öngörülüyor.

YERLİ ÜRETİME İLTİMAS SAĞLANACAK

Türkiye'nin haberine göre, MHP'li vekil İsmail Özdemir teklifle ilgili  " 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli “yerli üretim” araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz." dedi.

Teklifin gerekçesinde Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalamasının 14,5 olduğu ve araçların yüzde 25'lik kısmının ise 21 yaştan büyük olduğu vurgulandı.

Teklifle tek bir araçla geçimini sağlayan şoför esnafının aracını yenilemek ve 10 yıl ticari olarak kullanmak şartıyla, alacağı aracın ÖTV'den muaf tutulması istendi.
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