Samanyolu Haber /Ekonomi / Araç satışlarında yeni dönem başlıyor: İşte yeni düzenlemenin detayları! /24 Ağustos 2024 12:42

Araç satışlarında yeni dönem başlıyor: İşte yeni düzenlemenin detayları!

Otomotivdeki "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle yetki belgesi olmayan galericiler ilan veremeyecek. Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uygulamanın otomotivde devreye alınmasıyla, sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, doğrulanmış ilan düzenlemesinin konuttan sonra otomotivde devreye alınmasıyla yetki belgesi olmayan galericilerin ilan girişi yapamayacağına dikkati çekerek, "Sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak" dedi.

BirGün'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığınca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Doğrulanmış ilan düzenlemesi, konuttan kısa süre sonra otomotiv ilanları için de devreye girecek.

Ticaret Bakanı Bolat, otomotiv sektöründe de uygulanacak söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

İLAN, DOĞRULAMA YAPILDIKTAN SONRA VERİLEBİLECEK

Burada da platformlara ilan vermek isteyen vatandaşların EİDS'ye yönlendirileceğini söyleyen Bolat, "Sistem entegrasyonları sayesinde ilana konu taşıtın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ya da eşine ait olduğunun doğrulaması yapıldıktan sonra ilanın verilmesi mümkün olacak" dedi.

Bolat, taşıtın galerici vasıtasıyla ilana verilmek istenmesi durumunda, galericinin yetki belgesine sahip olması gerektiğine işaret ederek, "Yetki belgesine sahip galerici ilana konu taşıt sahibi tarafından EİDS üzerinden ilan yayımlanmadan önce yetkilendirilecek. Uygulamanın otomotivde devreye alınmasıyla, sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesi bulunmayan galeriler tarafından ilan girişi yapılamayacak" dedi.

Otomotiv sektöründe yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere Bakanlıkça bugüne kadar yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandığını aktaran Bolat, söz konusu düzenlemeyle gerçeğe aykırı veya yanıltıcı ilanların önüne geçilerek spekülatif fiyat artışlarını önlenmeyi hedeflediklerini söyledi.
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