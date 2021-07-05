Aracı bozulan yandı: Her tür yedek parçada %50 zam!

Otomobil fiyatlarında kura bağlı fiyat artışları sürerken, bir zam rallisinin de yedek parça tarafında yaşanması bekleniyor.







Dünya gazetesinin haberine göre; Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, hammadde ve navlundaki fiyat artışlarından dolayı otomotiv yedek parçalarına önümüzdeki üç ay içerisinde kademeli olarak yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı.





Yedek parçaların ağırlıklı olarak Asya pazarlarından geldiğini hatırlatan Özalp, son bir buçuk yılda konteyner navlunundaki artışın 4 kata ulaşarak 13 bin dolarlara kadar çıktığını söyledi.







Bazı parçalarda navlunun ürün fiyatına yaklaştığını, bu nedenle ithalatı durduran firmalar olduğunu aktaran Özalp, "Örneğin bir firma filtre getirecek diyelim. Bir konteynerin navlun maliyeti zaten 12-13 bin dolarken, o ekipmanın içerisinde getirdiğiniz filtrenin değeri ise 10-15 bin dolar. Bazı firmalar, Uzakdoğu’daki üreticilere ‘ben sana ürünün ödemesini yapayım ama nakliyeyi sonra navlun düşüşe geçtiğinde yapayım’ diyor. Sadece navlun değil, çelik ve plastik gibi hammaddelerdeki yüzde 100'ü aşan fiyat artışları da katlanılamaz boyuta geldi" dedi.





Maliyetlere elektrik zammı da eklendi





Ziya Özalp, son yapılan yüzde 15 elektrik zammının da sanayicinin maliyetlerini önemli oranda artıracağına işaret etti.





Tüm bunların tüketiciye zam olarak yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özalp, "Bizim ürünlerimizde aynı çarşıda, pazarda gördüğümüz gibi bir enflasyon söz konusu. Yani sosyal hayata girdiğinizde birçok zamla karşılaşmaya başladınız, buna ister bir gıda ürünü ister tekstil ürünü olarak bakın, temel bir ihtiyacınızı almaya gittiğinizde karşılaştığınız fiyat artışı maalesef yedek parçada başladı. Yedek parça fiyatları; ağırlıklı ithal ürünler olduğu için ciddi bir şekilde artıyor.





Biz bunu alternatif parçalar koyarak, farklı markalar oluşturarak, stok seviyelerimizi doğru yönetmeye çalışarak, gerçekten de daha az hissettirmeye çalışıyoruz. Ama inanın bizlerin de bu konuda bir şey yapacak fazla gücü kalmıyor. Temmuzda yüzde 15 zam yapıldı, eylül sonuna kadar bu oran yüzde 50’ye çıkacak. Lastiğinden aküsüne, yedek parçasından camına, işçiliğine kadar biz bu yansımayı göreceğiz" dedi.





Ziya Özalp, bazı firmaların navlunun düşmesini beklediğine dikkat çekerek, "Bir şekilde ithalatlarını durduran firmalarımızın olması bazı ürünlerde bulunabilirlik problemi yaratacak. Türkiye pazarında büyük bir problem diyebiliriz. Bunlar da yavaş yavaş başlayacak. Çünkü insanlar bu maliyetlere ürün getiremiyorlar" dedi.