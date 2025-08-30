Samanyolu Haber /Gündem / Aracı durdurulan AKP’li başkandan jandarmaya 'sinkaflı' sözler /30 Ağustos 2025 09:10

Aracı durdurulan AKP’li başkandan jandarmaya 'sinkaflı' sözler

AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, kontrol noktasında durdurularak GBT kontrolüne tabi tutulmak istenince jandarma personeline hakaret etti.

SHABER3.COM

AKP’li Hasan Özılgın, kendisinden kimlik isteyen jandarma personeline, “Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alacaksın hemen sorgulayacaksın. Öyle artist artist bekleyemezsin. Güncellemedeyse ‘güncellemede’ desin ona göre” diyerek tepki gösterdi.

“PİSLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN”

“Kimlikleri alalım” diyen jandarma personeline Özılgın, “Lan oğlum… Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin” sözleriyle hakaret etti. Jandarmanın “düzgün konuşun” uyarısına rağmen hakaretlerini sürdürdü.

Personelin, “İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin” demesi üzerine Özılgın bu kez, “Senin yaptığın terbiyesizlik” diyerek karşılık verdi.

“BENİ TANIMIYOR MUSUN SEN?”

Hakaretler karşısında sakin kalmaya çalışan jandarmaya Özılgın, “Bana kibarlaşma kardeşim” dedi. “İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova’nın içinde o kadar hapçı var, onlara göz yummayacaksın. Beni tanımıyor musun sen?” ifadelerini kullandı.

“ALKOLLÜYÜM, ÜFLET”

Jandarma personelinin “Alkollü müsünüz?” sorusuna Özılgın, “Alkollüyüm, üflet” diyerek aracından indi. Ardından görevli personele, “Sen oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun” diye hakaretlerine devam etti.

Jandarmanın, “Hakaret etmeyin, şikayet edeceğim” uyarısına ise, “Ben de seni şikayet edeceğim” karşılığını verdi.
10:00:43