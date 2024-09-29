Samanyolu Haber /Gündem / Aracında kaçak mallar yakalanan CHP'li vekil istifa etti! /29 Eylül 2024 09:56

Aracında kaçak mallar yakalanan CHP'li vekil istifa etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmesinin ardından Ün'den istifasını istedi. CHP'den yapılan yeni açıklamaya göre Ün, partiden istifa etti.

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CHP Genel Başkanı Özel'in, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndükten sonra partisinin Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekilleri ile görüşen Ediz Ün'e, aracında ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler nedeni ile soruşturma sürecinin tamamlanana ve hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partisinden istifa etmesi gerektiği iletildi.

İSTİFA ETTİ
CHP'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?
Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti.

Ün, söz konusu olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ardından Ün'ün olay gecesi direksiyon başında olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.
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