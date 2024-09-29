Aracında kaçak mallar yakalanan CHP'li vekil istifa etti!

CHP Genel Başkanı Özel'in, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndükten sonra partisinin Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.







CHP Grup Başkanvekilleri ile görüşen Ediz Ün'e, aracında ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler nedeni ile soruşturma sürecinin tamamlanana ve hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partisinden istifa etmesi gerektiği iletildi.





İSTİFA ETTİ

CHP'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir" ifadelerine yer verildi.





NE OLMUŞTU?

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti.





Ün, söz konusu olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ardından Ün'ün olay gecesi direksiyon başında olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.