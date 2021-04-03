Samanyolu Haber /Gündem / Aracında ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı, Rabia Naz öldüğünde Eynesil kaymakamıymış! /03 Nisan 2021 11:57

Aracında ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı, Rabia Naz öldüğünde Eynesil kaymakamıymış!

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü sırasında Giresun'un Eynesil ilçesinde kaymakam olan Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt otomobilinde ölü bulundu.

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Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt’un ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan Yılmaz Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.


Yılmaz Kurt'un , 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü sırasında Giresun'un Eynesil ilçesinde kaymakam olduğu öğrenildi 


Rabia Naz'ın babasından mesaj

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Kaymakam Kurt'un yaşamını kaybettiğine ilişkin haberi Twitter hesabından "Rabia Nazımızın acımasızca canına kıyıldığı 12 Nisan 2018 günü Eynesil ilçe mülki amiri Kaymakam Yılmaz Kurt intihar etmiş. Ailesine sabırlar dilerim. Olay şüpheli gibi. Eynesil'den kendisini tanıyorum. Hafta sonları çocuklarını gezdirmeyi seviyordu. Ben bu olayı anlayamadım" ifadeleriyle paylaştı.
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