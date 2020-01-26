Samanyolu Haber /Gündem / Aracındaki kadını öldürdü, köprüden atlayıp intihar etti /26 Ocak 2020 12:53

Aracındaki kadını öldürdü, köprüden atlayıp intihar etti

Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

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Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri aracı çekiciye koyarak Gayrettepe'deki asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Kapalı otoparka çekilen araçta inceleme yapan polis ekipleri incelemelerin ardından Alça'nın cesedini cenaze aracına koydu. Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Üsküdar açıklarında bulunan Mehmet Keleş'in cesedi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi. Polisin incelemeleri burada devam ediyor. 
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