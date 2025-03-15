Samanyolu Haber /Gündem / Araçlara alkol kilidi geliyor: Yeni uygulamanın teknik şartları belli oldu /15 Mart 2025 10:44

Araçlara alkol kilidi geliyor: Yeni uygulamanın teknik şartları belli oldu

Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belirlendi. Yapılan düzenlemeyle, sürücülerin alkollü araç kullanmasının önüne geçilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin olarak konuşan uluslararası yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe “Alkol kilidi, sürücünün kontağı çalıştırmadan önce araç içi alkolmetreye üflemesini gerektiren ve alkollü araç kullanımını önlemek için tasarlanmış bir sistem. Farklı seviye ve sınırlara göre ayarlanabilecek teknolojiye sahip” dedi.

AB'de uygulanıyor

Bu düzenlemenin AB regülasyonlarına uyum çerçevesinde yapıldığına dikkat çeken İntepe “Bu düzenleme, Türkiye’de 2025 itibarıyla karşımıza geliyor ama ülke ülke baktığımızda 2010’lu yıllarda AB’de hayata geçmiş. AB’de bütün trafik ölümlerinin yüzde 25’inin sebebinin ‘alkol’ olduğunu biliyoruz. AB’de alkol, ‘tekrarlayan suç’ olarak görülüyor. 2000’den bugüne doğru baktığınızda AB, alkollü araç kullanma oranını yüzde 65 oranında azaltma hedefi koymuş ve bunun da yüzde 95’ini başarmış” diye konuştu.
 
Türkiye’deki kaza istatistiklerine bakıldığında alkolün ölüm sebeplerinde ilk üç arasında gelmediğini belirten İntepe, bu düzenlemenin sadece alkol kontrolü üzerinden çok büyük sonuçlar vermeyeceğini, uyuşturucu madde etkisinin de kontrol edilebileceği cihazların kullanılması gerektiğini ifade etti. İntepe “Bugün alkolden daha ziyade trafikte uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranı daha yüksek” ifadelerini kullandı.
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