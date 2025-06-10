Samanyolu Haber /Dünya / Araçlara yeni fren lambası geliyor: Üstelik arkada değil önde olacak! /10 Haziran 2025 13:09

Araçlara yeni fren lambası geliyor: Üstelik arkada değil önde olacak!

Kavşak kazalarını önlemek için geliştirilen yeşil fren lambası sistemi, yakın zamanda tüm otomobillerde zorunlu olacak. Uzmanlar, yeni uygulamanın hem sürüş güvenliğini artıracağını hem de araç sahiplerine ekstra maliyet getireceğini belirtti.

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Trafik güvenliğini artırmaya yönelik dikkat çeken bir yenilik yolda. Yapılan son araştırmalara göre, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil renkli fren lambaları, özellikle kavşaklarda yaşanan çarpışmaları önlemede büyük rol oynayacak. Uzmanlar, bu sistemin otomobil üreticileri tarafından kısa sürede benimsenmesini ve ilerleyen dönemde tüm otomobillerde zorunlu hale gelmesini bekliyor.

200'DEN FAZLA TRAFİK KAZASI İNCELENDİ

TGRT'nin haberine göre Graz Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, mevcut fren sistemlerine eklenecek yeşil renkli ön lambaların, diğer sürücüler tarafından daha hızlı algılandığı ve bu sayede ani manevraların daha güvenli hale geldiği belirtildi. Araştırma kapsamında 200’den fazla trafik kazası incelendi ve ön fren lambalarının sürücüler üzerindeki etkileri gözlemlendi.

ARAÇLARA YEŞİL FREN IŞIĞI GELİYOR

Test sürecinde kırmızı gibi farklı renkler de değerlendirilse de, trafik psikolojisine en uygun rengin yeşil olduğu sonucuna varıldı. Uzmanlara göre yeşil ışık, hem "durdu" hem de "harekete geçebilir" mesajını taşıyarak kafa karışıklığını önleyecek. Bu sayede sürücüler, karşıdan gelen bir aracın fren yaptığını daha kolay anlayarak tehlikeli durumlara karşı önlem alabilecek.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Şimdilik test aşamasında olan sistem, otomobil üreticilerinin de radarında. Yeni modellerde bu yeniliğin standart hale gelmesi beklenirken, bazı ülkelerin önümüzdeki yıllarda yeşil fren lambalarını yasal zorunluluk haline getirmesi bekleniyor. Trafik güvenliği açısından devrim niteliğindeki bu uygulama, özellikle şehir içi yoğun trafikte sürücülerin hayatını kolaylaştıracak.
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