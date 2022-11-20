Araçta 25 kilo uyuşturucu yakalandı; AKP'li ve MHP'li başkanların yeğenleri tutuklandı

Erzincan’da polisin uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle takibe aldığı araç uzun süren kovalamacanın ardından durduruldu. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre araçta yapılan aramada 25 kilo uyuşturucu madde bulundu. Araçtaki üç kişi gözaltına alındı.







Şüphelilerden birinin AKP Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile AKP Karlıova İlçe Başkanı İlyas Bingöl’ün yeğeni olan Diyar Bingöl olduğu anlaşıldı. Bir diğer şüphelinin ise MHP Karlıova İlçe Başkanı Şevket Demir’İn yeğeni Serdar Demir olduğu öğrenildi.





Serdar Demir’in aynı zamanda Karlıova Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’nda memur olduğu belirtildi. Araçtaki Mücahit Altun adlı bir kişi de gözaltına alındı.





3 şüpheli, emniyet ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.