Araçta neler bulundu? İşte Salim Güran'ı tutuklatan raporun detayları

Narin Güran cinayetindeki sır perdesi 7 Kasım günü yapılan ilk duruşma da aralanmadı. 26 Aralık günü görülecek olan ikinci duruşma merakla beklenirken, soruşturma dosyasında yer alan yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Narin cinayetinde tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın kullandığı ve Narin’in DNA’sının bulunduğu araçla ilgili hazırlanan kriminal raporun detaylarına ulaşıldı.





5 ARAÇ İNCELEMEYE ALINDI

21 Ağustos günü kayıp olarak aranan Narin, 3 gün içinde bulunmayınca soruşturmanın seyri değişti. Adli bir vakaya dönüşen soruşturmada hemen 24 Ağustos günü baba Arif Güran’ın evinde incelemeler yapıldı. Narin’e ait bazı kıyafetler, kullandığı yastık ve battaniye gibi bazı eşyalar incelenmek üzere alındı. Evde de luminol çalışma yapıldı. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, baba Arif Güran ve amca Salim Güran’ın kullandığı araçların içinde bulunan 5 aracı 29 Ağustos günü incelemeye aldı.





AMCA SALİM GÜRAN’IN ARACINA YAPILAN İŞLEMLER

Bu 5 araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından mavi ışıkla yani luminol çalışma yapıldı. Yapılan tüm çalışmalar hazırlanan raporda tek tek sıralandı. Hazırlanan raporda amca Salim’in aracında incelenmek üzere alınan bulgular şöyle sıralandı:





1. Aracın arka bagaj sağ üst dış kısmından alındığı belirtilen svap





2.Aracın dış sağ üst tavan kısmından alındığı belirtilen swap





3. Aracın sol ön koltuk yan kısmından alındığı belirtilen ahşap sopa





4.Aracın sol ön koltuğuna ait belirtilen 3 parça halinde koltuk kılıfı





5. Aracım sağ ön koltuğuna ait olduğu belirtilen 3 parça halinde koltuk kılıfı





6. aracın arka koltuğuna ait olduğu belirtilen 2 parça halinde koltuk kılıfı





Alınan bu bulgular üzerinde kan izi ve meni izi arandı. Herhangi kan ve meni izine rastlanılmazken, araçta Salim Güran ve Narin Güran’a ait DNA bulguları elde edildi. Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından incelenen bulgular üzerine 3 sayfalık uzmanlık raporu hazırlandı.





SONUÇLAR BÖYLE AÇIKLANDI

Jandarma Kriminal, amca Salim Güran’ın aracında elde edilen bulguların yapılan karşılaştırılmasıyla ilgili hazırladığı raporun detaylarını şöyle sıraladı;





Aracın sol ön koltuğuna ait olduğu belirtilen sırt kısmı koltuk kılıfı üzerinden alınan 1 nolu leke numunesinden, erkek genotipine sahip bir bireye ait DNA profili elde edilmiştir.





Aracın sağ ön koltuğuna ait olduğu belirtilen sırt kısmı koltuk kılıfı üzerinden alınan 1 nolu leke numunesinden, kadın genotipine sahip bir bireye ait DNA profili elde edilmiştir.





Aracın sol ön koltuğuna ait olduğu belirtilen sırt kısmı koltuk kılıfı üzerinden alınan 3 nolu leke numunesi ile arka yüzeyinden alınan svap numunesinden, 47 KF 388 plakalı aracın sağ ön koltuğuna ait olduğu belirtilen sırt kısmı koltuk kılıfı, üzerinden alınan svap numunesinden. 47 KF 388 plakalı aracın sağ ön koltuğuna ait olduğu belirtilen oturma kısmı koltuk kılıfı üzerinde 1.2 nolu leke numunelerinden ve 47 KF 388 plakalı aracın arka koltuğuna ait olduğu belirtilen oturma kılıfı üzerinden alınan 1 nolu leke numunesinden karışım halinde DNA profili elde edilmiştir. Söz konusu karışım halinde DNA profilleri içeresinde 5’inci madde de belirtilen (Narin) bireye ait DNA profilinin bulunduğu, diğer DNA profillerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.





BU RAPORUN ARDINDAN AMCA TUTUKLANDI

30 Ağustos günü hazırlanan bu raporun ardından savcılığın talimatı üzerine amca Salim Güran gözaltına alındı. Gözaltına alınan amca Salim Güran, 2 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.