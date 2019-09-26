Samanyolu Haber /Gündem / Araçta sigara içen 5 binden fazla sürücüye ceza kesildi /26 Eylül 2019 11:21

Araçta sigara içen 5 binden fazla sürücüye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı. Uygulamada, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

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İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununda yer alan; “Tütün ürünleri, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu araçlarında tüketilemez” aykırı hareket edenler “Kabahatler Kanunun 39. madde hükmüne göre ceza alır” maddelerine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı  “Dumansız Araç Uygulaması (2019-1)” gerçekleştirildi

37 bin 65 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı. 

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