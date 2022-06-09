"Aradaki enflasyon farkını devlet versin"

Kira oranlarında son dönemde yaşanan büyük artışlar kiracıları zorlarken bu durumla ilgili bir düzenleem yapılması adına da ilgili kurumların çalışmaları sürüyordu.





Bakan Bekir Bozdağ'ın gün içinde yaptığı ve akşam saatlerinde de Meclis'te görüşülerek kabul edilen düzenlemeye göre Temmuz 2023'e kadar kira artış oranın üst limiti yüzde 25 olarak belirlendi.





Ancak mevcut enflasyon rakamları karşısında bu kuralın uygulanmasının zor olduğu belirtilirlen, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan da farklı bir öneri geldi.





Kurt, yüzde 25 zam yapılması halinde gündel enflasyon rakamıyla arada oluşan farklı evini kiralayan kişilere devlet tarafından ödenmesini tavsiye etti.



KURT: KİRA ARTIŞ SINIRI UYGULANAMAZ

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin uygulanamayacağın vurguladı. Kurt, "Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz" ifadelerine yer verdi.Kira artışları için uygulanabilir bir öneri de bulunmak istiyorum. Önce genel bilgi verelim. Ülkemizde kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. (Borçlar kanunu 344) Haziran için kira artış oranı %39 (Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı.)Hükümet kira artışlarını %25 ile sınırlayacağını duyurdu. Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz. Sadece Haziran için enflasyon ile aradaki fark 14 puan.O halde aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin! Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağı ile sisteme çözüm bulmuş, kira geliri ile geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur. Çünkü ülkemizde en önemli yatırım aracı gayrimenkul.