Samanyolu Haber /Gündem / Aradan 21 yıl geçti… Kocaeli’de hala içinde oturulan 1500 hasarlı bina var! /26 Ocak 2020 13:17

Aradan 21 yıl geçti… Kocaeli’de hala içinde oturulan 1500 hasarlı bina var!

1999 yılında Kocaeli'de 7.4 şiddetindeki depremde hasar gören ve güçlendirilmeyen 1500 binada insanların oturmaya devam ettiği iddia edildi.

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Depremin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen Kocaeli’de ağır ve orta hasarlı bina sorunu aşılamadı.

AĞIR HASARLI 30 BİNADA İNSANLAR OTURUYOR

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir Sözcü gazetesi'ne konuştu ve kentteki ağır hasarlı binaların hâlâ korkuya yol açtığını belirtti: Kocaeli’de depremde ağır hasar alan 30 bina ayakta ve içerisinde insanları yaşıyor. Kocaeli yapı stoğunun ise yaklaşık yüzde 50’si depreme dayanıksız. 1999 depreminde yaklaşık 4 bin bina orta hasar almıştı.

4 BİN BİNANIN YARISI GÜÇLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Engin Taşdemir, “Bu 4 bin binanın 2 bin tanesi güçlendirildi ama geriye kalan 2 bin binada insanlar oturmaya devam ediyor. Kocaeli AFAD’ın verilerine göre ise Kocaeli’deki net orta hasarlı bina sayısı 1500… Bu binalarda binlerce yurttaşımız yaşıyor.
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