Arakanlı Müslümanların kampında yangın faciası

Bangladeş’teki Rohingya mülteci kampında bugün geniş çaplı bir yangın çıktı. En az 50 bin kişinin tahliye edildiği yangınlarda şimdiye kadar 3’ü çocuk olmak üzere en az 15 kişinin öldüğü, 500'den fazla insanın da yaralandığı bildirildi. BM, 400 kişiden haber alınamadığını açıkladı.







Bangladeş'te, 880 bin Arakanlı Müslümanın 125 bininin kaldığı (Rohingyalı) kampta yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk üzere 15 mülteci hayatını kaybederken en az 500 kişinin de yaralandığı duyuruldu. BM, ayrıca yangınlarda 50 bin kişinin de tahliye edildiğini bildirdi.





Birleşmiş Milletler (BM), kampta çıkan yangınlarda şimdiye kadar 87 bin mültecinin etkilenmiş olabileceğini belirtti. Yangınlara müdahale eden itfaiye yetkilileri, çıkan yangınlarda yaklaşık 7 bin 400 mültecinin barındığı 900 barınağın doğrudan zarar gördüğünün altını çizdi.





BM: ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK





UNICEF Bangladeş Temsilcisi Tomoo Hozumi, yangınla ilgili açıklamasında, “Önceliğimiz, ilgili makamlar, ilk müdahale ekipleri, BM ve STK topluluğundaki ortak kuruluşlarla koordineli olarak çocukların acil güvenliğini ve korunmasını sağlamaktır” dedi.





Yangınlar sırasında eşyalarını kurtarmak için çabalayan bir mülteci Reuters'e verdiği demeçte, "Yangın altı saat sonra kontrol altına alındı, ancak kampın bazı kısımlarının bütün gece yandığını gördük" diye konuştu.





UNICEF, ayrıca yangının ardından çok sayıda çocuğun da ailesini kaybettiğini ve bağlantılarının koptuğunu duyurdu.





Yetkililer, 4 gün önce de kamp alanında bir yangın meydana geldiğini ve en az 900 barınak ile birçok yerleşim yerinin zarar gördüğünü belirtmişti.

