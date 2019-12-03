Aralarına Davutoğlu girdi: Sen kimsin?

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 13 Eylül'de istifa eden ve yeni parti için kolları sıvayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım tayin edilecek.





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan karara göre üniversitenin mülkiyeti ve idaresi Marmara Üniversitesi'ne devredilecek.





Kayyım kararı hakkında açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e Davutoğlu ile birlikte AKP'den istifa eden Ömer Ünal tepki gösterdi.





AKP KARARI İLE KAYYIM TAYİN EDİLEBİLİR Mİ?





Çelik'in açıklamalarını "talihsizlik" diye nitelendiren Ünal, "Şehir Üniversitesi ile ilgili nihai tasarruf devlettedir. Devletin de onunla ilgili organı YÖK'tür." dedi.





AKP Konya İl Başkanı Ömer Ünal (solda) daha önce yere göğe sığdıramadığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi'ne kayyım tayin etme kararını yerden yere vurdu.

"Bir partinin sözcüsü şu an bir kamu elinin erkinin yürütmesini ortaya koyup net tasarrufunda olan bir konuyla ilgili kalkıp böyle talihsiz bir beyanatı vermemeli." diyen Ünal, "Sen YÖK'ün haberi olmadan AKP olarak kararı olarak mı Şehir Üniversitesi'ni Marmara Üniversitesine dahil ediyorsun? Böyle bir şey düşünülebilir mi?" dedi.





"HALKBANK SİYASİ TALİMATLA ÜNİVERSİTEYİ BATIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"





Davutoğlu'nun kurmaylarından biri olarak gösterilen eski AKP Konya İl Başkanı Ömer Ünal, "Şehir Üniversitesi'ne yönelik işlemler tamamen hukuksuz. Bırakın kurtarılan futbol kulüplerinin borcunun dörtte biri beşte biri kadar borcu olan bir üniversite hakkında Halk Bankası batırma ve ele geçirme için harekete geçiyor. Tabii siyasetin talimatıyla." dedi.





"SEN YÖK'ÜN PARTİ SÖZCÜSÜ MÜSÜN?"





Biir siyasi partinin iktidar partisi de olabilir sözcüsü de kalkıyor 'böyle bir işlem yapacağız'. Sen kimsin?" diyen Ünal, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e "Tasarruf ancak ve ancak idari anlamda YÖK'ün tasarrufundadır, sen YÖK'ün parti sözcüsü müsün?" sorusunu yöneltti.