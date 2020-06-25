"Aralarında perde arkası pazarlık var"

Ahmet Davutoğlu, bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, iktidar tarafından sıklıkla dile getirilen ‘milli’ kavramıyla ilgili, “Bugünlerde bir bakanın ya da cumhurbaşkanın ağzından milli kavramını duyduğum zaman yine neyi örtmek istiyorlar diye şüphe ediyorum” yorumunda bulundu.







Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in iktidar elindeymiş gibi davrandığını kaydeden Davutoğlu, “Perinçek iktidar ortağıymış gibi toplumun önüne çıkarılıyor. Bizim görüşlerimizin ifade edilmesi yasaklanırken ne hikmetse binde 25’lik bir parti gündemi belirleyebiliyor. Cumhurbaşkanı herkese ayar veriyor. Perinçek’e neden veremiyor? Şamil Tayyar ayar vermek istedi. O da görevden alındı. Demek ki bir pazarlık var perde arkasında. Cumhurbaşkanı çıksın açıkça bu küçük marjinal parti haddini bilsin diyemiyor” şeklinde konuştu.





"Millilik kavramının iktidar tarafından işlerine geldiği zaman kullanıldığını belirten Davutoğlu, “Bugünlerde bir bakanın ya da cumhurbaşkanın ağzından milli kavramını duyduğum zaman yine neyi örtmek istiyorlar diye şüphe ediyorum” dedi.



