Samanyolu Haber /Gündem / Aralarında yok yok: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! /08 Ekim 2025 09:14

Aralarında yok yok: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan operasyon düzenlendi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan çok sayıda ünlü isme operasyon düzenlendi.

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler; ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Ünlü isimlere herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre soruşturmada ünlü isimler hakkında, “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” değil, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla işlem yapıldı. 

İsim listesi şöyle: 

-Dilan POLAT 

-Engin POLAT

-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

Autofahrer aufgepasst: Top Leasing-Deals ohne Anzahlung
LeasingMarkt.de

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aralarında yok yok: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:24