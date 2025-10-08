Aralarında yok yok: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan çok sayıda ünlü isme operasyon düzenlendi.





Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler; ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.





Ünlü isimlere herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre soruşturmada ünlü isimler hakkında, “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” değil, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla işlem yapıldı.





İsim listesi şöyle:





-Dilan POLAT





-Engin POLAT





-İrem DERİCİ





-Kubilay AKA





-Kaan YILDIRIM





-Hadise AÇIKGÖZ





-Berrak TÜZÜNATAÇ





-Duygu Özaslan MUTAF





-Demet Evgar BABATAŞ





-Zeynep Meriç ARAL KESKİN





-Özge ÖZPİRİNÇCİ





-Mert YAZICIOĞLU





-Feyza ALTUN





-Derin TALU





-Deren TALU





-Ziynet SALİ





-Birce AKALAY





-Metin AKDÜLGER





-Ceren MORAY ORCAN