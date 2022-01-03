Aralık ayı enflasyonu %19.35 yıllık enflasyon %82,81

ENAG'dan yapılan açıklama şöyle:





ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %19,35 arttı Aralık 2021 dönemi (30.11.2021-31.12.2021) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %19,35 arttı. Aralık 2021, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir. (Başlangıç tarihi = 100)













Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %1,98 ile Ev Eşyası en fazla yükseliş ise %35,75 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler kaleminde gerçekleşmiştir.









ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) alt grup enflasyon oranları ENAGrup tüketici sepeti farklılaştırması ekteki grafikte sunulmuştur. Değişik tüketici gruplarının yine değişik enflasyon oranlarını yansıtması amacıyla oluşturulan bu ürün grubu sınıflamasına göre enflasyon oranı oldukça farklılıklar göstermektedir. ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, aylık en az artış yaşanan grup %0,32 ile Elektrik Yakıt , en fazla yükseliş görülen grup ise %48,92 ile Yağ ürün grubunda olmuştur.









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