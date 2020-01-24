Aralıkta kapanan şirket sayısında büyük artış!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri, 2019 yılı aralık ayında kapanan şirket sayısında büyük bir artış olduğunu gösterdi.

Aralık ayında bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 1,53 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 112,66 artış gösterdi.

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,97, kurulan kooperatif sayısı yüzde 0,98 oranında arttı.









YILLIK VERİLER





Aralık ayı verileri ile birlikte, 2019 yılında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin rakamlar da ortaya çıktı.





2019 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,49, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,18 oranında artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,12 oranında azaldı.





2019’da bir önceki yıla göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,04, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,36 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,10 oranında azalış gözlendi.









SEKTÖRLERE GÖRE ŞİRKETLER





2019 yılı aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742’si ticaret, 1.185’i imalat ve 763’ü inşaat sektöründe kurulurken, 1.230 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.





Aralıkta kapanan şirket ve kooperatiflerin; 752’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371’i inşaat, 256’sı imalat sektöründe; gerçek kişi ticari işletmelerinin 734’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398’i inşaat, 179’u imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.





YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER





2019 yılı aralık ayında 968 adet yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bunlardan 548’i Türkiye, 82’si İran, 31’i Suriye ortaklı olarak kuruldu.





Kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 99’u anonim, 869’u limited şirket oldu.





2019'da kurulan şirketlerin 1.480’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 772’si gayrimenkul acenteleri, 646’sı lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.





Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,25’ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.