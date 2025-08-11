Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı: 1 ölü, 29 yaralı, 16 yıkık bina

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kente giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basın toplantısı düzenledi.





Halktv'de yer alan habere göre Arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirten Bakan Yerlikaya, 81 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği depreme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:





"İk etapta Sındırgı merkezde 7 mahallemiz var, polis bölgesinde, maalesef yıkık bir binamız, bir de ağır hasarlı binamız olduğunu gördük. O yıkık binamızla ilgili kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız olduğunu tespit ettik. Ve son derece hızlı yapılan arama kurtarmayla 4 vatandaşımız kurtarıldı. En son oradan kurtarılan 81 yaşındaki büyüğümüz maalesef kurtarıldıktan az sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. Mekânı cennet olsun, Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına ve tüm Sındırgılı kardeşlerimin her birine başsağlığı diliyorum.





"68 KIRSAL MAHALLEDE 16 YIKIK BİNA OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Arama kurtarma, bu merkezdeki binada tamamlandı. 68 bizim kırsal mahallemiz var, jandarma bölgemizde. Jandarmamız büyük bir titizlikle taramasını tamamladı. 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu tespit ettik. 12'sinin bunlardan metruk olduğunu tespit ettik. Dördünde yaşam olduğunu ama şükürler olsun ki deprem anında bu dört yıkılan evde vatandaşlarımız kendisini dışarıya salim bir şekilde çıkardıklarını da öğrenmiş olduk.





"ARAMA KURTARMA YAPTIĞIMIZ HERHANGİ BİR YIKIK BİNA ŞÜKÜRLER OLSUN YOK"

Şu an itibarıyla, değerli arkadaşlar, ilan ediyoruz ki arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina şükürler olsun yok. Bunun haricinde en az tespit ettiğimiz 2 minare yıkıldığıyla ilgili… Bunların detaylarını sabahın ilk ışıklarıyla beraber bizim yaptığımız binalarımızla ilgili hasar tespitlerini yapacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hemen aksiyon aldı. Sayın Murat Kurum bakanımızın talimatlarıyla ekipler kuruldu. Günün ağarmasını bekliyoruz. Bunu buradan altını çizerek belirtmek istiyorum.





"29 YARALIMIZ VAR! ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ AĞIR YARALI YOK"

Peki yaralılarımızla ilgili sayı? Şu ana kadar arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu rakam 29. Ama iyi bir haberimiz var. Yine şu ana kadar bizimle paylaşılan, valimiz, İl Sağlık Müdürümüzle anbean görüşüyor. Bu 29 yaralımızdan şükürler olsun ki ağır yaralı olmadığı yönünde. Temennimiz sizler gibi kalben dua ediyoruz ki bir an önce bu kardeşlerimiz de sağlıklarına kavuşsunlar diyoruz. Sizler gibi biz de canıgönülden diyoruz ki geçmiş olsun, Allah şifalar versin diyoruz."