'Arama motorları sonuçları da artık sansürleniyor'

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren ve 'sansür yasası' olarak niteledndirilen kanun teklifi, geçtiğimiz ay TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.





Cumhur İttifakı'nın oylarıyla Meclis'ten geçirilen yasayla 'unutulma hakkı' adı altında sadece haberlerin değil bu içeriklere dair arama motorlarında yer alan sonuçların da engellenebileceği iddia edildi.



