Samanyolu Haber /Teknoloji / 'Arama motorları sonuçları da artık sansürleniyor' /18 Ağustos 2020 12:28

'Arama motorları sonuçları da artık sansürleniyor'

Hukukçu Yaman Akdeniz "Yeni Yasa kapsamında artık arama motorlarından da linkler çıkartılıyor. Buna da "unutulma hakkı" deniyor. Kimler, neleri unutturmaya çalışıyor, bunları da zaman içinde açıklayacağız" dedi.

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Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren ve 'sansür yasası' olarak niteledndirilen kanun teklifi, geçtiğimiz ay TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

Cumhur İttifakı'nın oylarıyla Meclis'ten geçirilen yasayla 'unutulma hakkı' adı altında sadece haberlerin değil bu içeriklere dair arama motorlarında yer alan sonuçların da engellenebileceği iddia edildi.

Bilişim Uzmanı hukukçu Yaman Akdeniz, "Engelli Web" isimli hesabın konuya ilişkin paylaşımlarını yorumlayarak,  "Yeni Yasa kapsamında artık arama motorlarından da linkler çıkartılıyor. Buna da "unutulma hakkı" deniyor. Kimler, neleri unutturmaya çalışıyor, bunları da zaman içinde açıklayacağız" dedi.

Engelli Web'in paylaşımında , "Bing arama motorunda arattığımız bir URL, Bing Almanya sayfasındaki sonuçlarda gözükürken, Bing Türkiye sayfasında gözükmüyor. Türkiye sayfasında "Bazı sonuçlar kaldırıldı" şeklinde bir mesajla karşılaşıyorsunuz" iddiası yer alıyor.

Engelli Web'in paylaşımları ise şöyle:








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