Samanyolu Haber /Gündem / "Arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunamadı" /24 Kasım 2020 01:20

"Arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunamadı"

Ülkeler arasında diplomatik gerginliğe neden olan Rosaline A adlı yük gemisine ilişkin Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels'ten bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurularak aranan Türkiye bandıralı Rosaline A adlı yük gemisine ilişkin olarak yaptığı açıklamada geminin yükünde yasak olan herhangi bir malzeme bulunmadığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İrini operasyonu kapsamında görev yapan 'Hamburg' firkateyninin Türk gemisinde yaptığı aramaya ilişkin konuşurken, geminin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenildiğini ifade etti.

Arama görevinin Roma'daki İrini Operasyon Merkezi'nden verildiğini kaydeden, Thiels, "Firkateyn burada uygulayıcı unsurdur. Firkateynde hangi geminin aranacağı yönünde karar verilmiyor. Operasyon yönetimi, koşulları inceliyor ve ardından 'Bu gemi şimdi incelenmelidir' diyor" ifadelerini kullandı.

Thiels, şüphe durumunda gemide daha fazla inceleme yapılabildiğini, arama yapılması için geminin bandıralı olduğu ülkenin de onayının gerektiğini söyledi.
 
Yaklaşık 4 saat içinde aramaya itiraz edilmemesi durumunda bunun aramaya onay verildiği anlamına geldiğini ifade eden Thiels, "Bildiğimiz kadarıyla dün de böyle oldu. Ayrıntılar konusunda Roma'daki Operasyon Merkezi'ne müracaat etmeniz lazım" dedi. Gemideki mürettebatın iş birliği içinde davrandığını ve tüm imkanları sunduğunu aktaran Thiels, Türkiye'nin daha sonra gemide arama yapılmasına itiraz ettiğini açıklamasının ardından gemideki aramanın durdurulduğunu kaydetti.

Thies, "Aramalar durdurulana kadar geminin yükünde yasak olan hiçbir malzeme bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de tüm prosedürün doğru şekilde işlediğini kaydetti.
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