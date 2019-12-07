ARAMCO'nun değeri 2 Trilyon doları aşacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Aramco'nun ilk halka arzı (IPO) konusunda değerlendirmelerde bulundu.







IPO kapsamında önceki gün nihai hisse fiyatı belli olan ve piyasa değeri 1.7 trilyon doları aşan Aramco'nun gelecek hafta Suudi Arabistan borsası Tadawul'da işlem görmeye başlayacak olmasına işaret eden Abdülaziz bin Selman, "Aramco'nun piyasa değeri yakında 2 trilyon dolardan fazla olacak. Herkes bunun olacağına emin olabilir" ifadelerini kullandı.





Prens bin Selman ayrıca, Aramco'nun nihai hisse fiyatının açıklanması hakkında ise 'Kariyerimdeki en gururlu gündü' yorumunda bulundu.





Saudi Aramco, IPO kapsamında, yatırımcılardan hisse başına en yüksek miktar olarak belirlenen 32 Suudi riyali (8.53 ABD doları) teklif alırken, şirket 25.59 milyar dolar gelir elde etti.





Aramco bu sonuçla, Çinli e-Ticaret devi Alibaba'nın 2014'te New York Borsası'nda düzenlenen IPO'sunda elde edilen 21,8 milyar dolarlık geliri geride bırakarak, bu alanda rekor kırmış oldu.