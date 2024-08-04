Arap basınından flaş iddia: 'Türkiye’den kalkan gizemli ABD uçağı İran'a gitti'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, Ortadoğu'da yeni bir gerilim dalgasına yol açtı. İran, Haniye'nin suikastından İsrail’i sorumlu tutarak savaş ilan etti ve bu gelişme bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Ancak, Kuveyt gazetesi El Ceride'nin iddialarına göre, ABD, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla Türkiye üzerinden gizli bir diplomatik hamle gerçekleştirdi.













El Ceride’nin haberine göre, ABD’li yetkililer, perşembe günü özel bir uçakla gizlice Ankara'dan İran'a geçti. Uçak, Tahran’ın yakınlarındaki Karan kentine indi ve burada İran’ın istihbarat ve dışişleri yetkilileriyle iki saat süren kritik bir görüşme yaptı.

"NETANYAHU KONTROLDEN ÇIKTI"

ABD yetkilileri, görüşmede, Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade ederken, Netanyahu’nun kontrolden çıktığını ve İran’ı hedef aldığını vurguladı.

KRİTİK NÜKLEER ANLAŞMA TEKLİFİ

Görüşmenin sonunda, ABD heyeti, İran’a prestij kaygısıyla bir saldırı yapmayı anlayışla karşıladıklarını ancak bu eylemi büyütmemeleri gerektiğini iletti.

BİDEN YÖNETİMİ İRAN İLE SAVAŞMAK İSTEMİYOR

Görüşmelerde, Biden yönetiminin İran ile savaşmayı istemediği ve Netanyahu’nun eylemlerinden memnun olmadığı ifade edildi.

Aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında tarihi 'casus takası' gerçekleşmişti. MİT gözetiminde gerçekleşen takasta ABD, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya, Belarus'un cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı takasını gerçekleştirdi.ABD heyeti, İranlı yetkililere İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgede büyük bir savaş çıkarmak istediğini ve bu oyuna gelmemeleri gerektiğini belirtti.ABD'nin amacı, İran’a bölgesel çatışmanın daha da büyümesini önlemeye yönelik bir uyarıda bulunmak ve büyük bir savaşın önüne geçmekti. Ayrıca, iddiaya göre ABD heyeti, iyi niyet göstergesi olarak İran’a bazı Mossad ajanlarının listesini sundu.Ayrıca, hemen bir nükleer anlaşma yapılması durumunda İran’ın, Netanyahu'ya büyük bir darbe vurabileceğini öne sürdü. Bu anlaşmanın, Trump döneminin sert politikalarına karşı Biden yönetiminin İran ile daha uzlaşmacı bir tutum sergilemesinin bir yolu olabileceği belirtildi.ABD’nin, İran’ın İsrail’e saldırması durumunda İsrail’i savunacaklarını ancak büyük bir savaş istemedikleri vurgulandı.