Arap Birliği’nden Türkiye açıklaması: Arap ülkelerine müdahalesi endişe verici

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Libya, Suriye ve Irak’ın içişlerine müdahalesinin son dönemde arttığını belirterek bunun “kabul edilemez” olduğunu söyledi.





Arap Ligi’nin Libya’daki temel pozisyonunun savaşan taraflar arasında diyaloğun kurulması olduğunu söyleyen Zeki, Kahire Deklarasyonu’nun Libya’da siyasi çözüm çabalarını yeniden canlandırmak üzere atılan bir adım olduğunu kaydetti.





Libya’da siyasi çözümü ülke içindeki tarafların sağlayacağını söyleyen Zeki, siyasi çözüme destek verecek uluslararası güçlerinse Arap Birliği, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olması gerektiğini belirtti. Libya’daki krizden çıkar sağlamak isteyen dış güçler olduğunu kaydeden Zeki, bu güçlerin siyasi çözüm görüşmelerinde yer almasının kabul edilemeyeceğini belirtti.





Sky News’ün haberine göre, “Libya’nın üzerinde bir Suriye Savaşı hayaleti asılı olduğunu” belirten Zeki, Türkiye’nin Libya topraklarında son dönemde diğer uluslararası taraflardan daha etkin olduğunu söyledi. Ankara’nın sahadaki ilerlemesini siyasi bir gerçekliğe dönüştürme çabasında olduğunu belirten Zeki, bunu “çok tehlikeli” bir gelişme diye niteledi.





Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Libya’daki siyasi çözüm konusunda Arap ülkelerinin tam söz sahibi olduklarını ancak Türkiye’nin çatışmalara dahil olmasının çözümü zorlaştırdığını savundu.





Zeki “Türkiye’nin Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesinin kabul edilemez hale geldiğini” belirterek Ankara’nın Libya ile imzaladığı tüm anlaşmaların da bir ihtilaf yolunu açtığını söyledi.





Türkiye’nin Libya, Suriye ve Irak’a müdahalesinin artmasının “endişe verici” olduğunu kaydeden Zeki, bunun Arap ülkelerine zarar verdiği değerlendirmesini yaptı.