Samanyolu Haber /Dünya / Arap Birliği toplantısında Suriye’den Hakan Fidan’a protesto /10 Eylül 2024 17:03

Arap Birliği toplantısında Suriye’den Hakan Fidan’a protesto

Türkiye'nin 13 yıl sonra ilk kez davet edildiği Arap Birliği toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan konuşmaya başlayınca Suriye heyeti salonu terk etti. Suriye heyetinin ikili ilişkilerde normalleşme adımlarının atıldığı dönemde böyle bir protesto yapması dikkat çekti. Dışişleri kaynakları, Fidan'a yönelik gerçekleştiği iddia edilen protestoya ilişkin "Türkiye’nin katılımına bir tepkileri olsa, bunu davet sürecinde dile getirirlerdi. Türkiye’nin katılımına itiraz etmediler" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 13 yıl aradan sonra ilk kez davet edildiği Arap Birliği toplantısına katıldı. Suriye ile ilişkilerde yeşil ışığın yakıldığı dönemde Arap Birliği toplantısında dikkat çeken bir protesto gerçekleşti.

SURİYE HEYETİ SALONU TERK ETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabia’da yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad başkanlığındaki Suriye heyeti, Bakan Fidan'ın konuşması başladığında salonu terk etti. Suriye heyeti, Fidan'ın konuşması bitince salona geri döndü.

TOPLANTI ÖNCESİ SURİYE CEPHESİNDEN SİNYAL

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise, toplantının öncesinde Russia Today’e "Eğer Türkiye, Suriye ile iş birliğinde yeni adımlar atılmasını ve ilişkilerin normale dönmesini istiyorsa kuzeyde işgal ettiği Arap topraklarından çekilmelidir" demişti.

DIŞİŞLERİ NE YORUM YAPTI?

Öte yandan Milliyet yazarı Zafer Şahin X hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, Bakan Fidan'a yönelik gerçekleştiği iddia edilen protestoya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Şahin, Dışişleri kaynaklarının "Suriye heyetinden bir temsilci, Arap Ligi’nde Hakan Fidan’ın yaptığı konuşmayı takip etti. Arap Ligi konsensusla karar alıyor. Kararları bir üye bile engelleyebiliyor. Neticede Türkiye’nin katılımına bir tepkileri olsa, bunu davet sürecinde dile getirirlerdi. Türkiye’nin katılımına itiraz etmediler" dediğini aktardı.
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