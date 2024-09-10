Arap Birliği toplantısında Suriye’den Hakan Fidan’a protesto

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 13 yıl aradan sonra ilk kez davet edildiği Arap Birliği toplantısına katıldı. Suriye ile ilişkilerde yeşil ışığın yakıldığı dönemde Arap Birliği toplantısında dikkat çeken bir protesto gerçekleşti.





Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabia’da yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad başkanlığındaki Suriye heyeti, Bakan Fidan'ın konuşması başladığında salonu terk etti. Suriye heyeti, Fidan'ın konuşması bitince salona geri döndü.





Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise, toplantının öncesinde Russia Today’e "Eğer Türkiye, Suriye ile iş birliğinde yeni adımlar atılmasını ve ilişkilerin normale dönmesini istiyorsa kuzeyde işgal ettiği Arap topraklarından çekilmelidir" demişti.





Öte yandan Milliyet yazarı Zafer Şahin X hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, Bakan Fidan'a yönelik gerçekleştiği iddia edilen protestoya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Şahin, Dışişleri kaynaklarının "Suriye heyetinden bir temsilci, Arap Ligi’nde Hakan Fidan’ın yaptığı konuşmayı takip etti. Arap Ligi konsensusla karar alıyor. Kararları bir üye bile engelleyebiliyor. Neticede Türkiye’nin katılımına bir tepkileri olsa, bunu davet sürecinde dile getirirlerdi. Türkiye’nin katılımına itiraz etmediler" dediğini aktardı.