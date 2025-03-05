Samanyolu Haber /Dünya / Arap Birliği, Trump'ın Gazze planını reddetti /05 Mart 2025 07:31

Arap Birliği, Trump'ın Gazze planını reddetti

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği zirvesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planı reddedildi. Trump'ın planı, 2 milyon Filistinlinin yerinden edilmesini içeriyordu. Zirvede, Mısır'ın 53 milyar dolarlık yeniden inşa planı onaylandı.

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Trump'ın planı neydi?

Şubat ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü kalıcı olarak devralacağını ve yeniden inşa edeceğini açıklamıştı. Ancak bu plan, Arap Birliği tarafından kabul görmedi.

Tepkiler

Hamas, Kahire'deki zirveden çıkan sonucu memnuniyetle karşıladı. ABD hükümeti ise Arap ülkelerinin ortak kararını olumlu buldu, ancak Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalamayacağını vurguladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, Filistin halkının Gazze'de kalmasını sağlayan ve bölgenin yeniden inşasına destek veren mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail'in tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, Mısır'ın planının gerçekleri göz ardı ettiğini ve Hamas'ın saldırılarına değinilmediğini söyledi. Planın güncelliğini yitirmiş perspektiflere dayandığını öne sürdü.

Mısır'ın planı

Arap Birliği ülkelerinin onayladığı plan, 2030 yılına kadar Gazze'nin yeniden inşa edilmesini ve 2 milyon insanın yerinde kalmasını amaçlıyor. Planın ilk aşamasında, patlamamış mühimmatın temizlenmesi ve molozun kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası bir barış gücünün görevlendirilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunuldu. Mısır, Gazze'nin yeniden inşası için BM ile birlikte uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak ve burada Dünya Bankası tarafından denetlenen bir fon oluşturulacak. Plan, Gazze'yi sürdürülebilir, yeşil ve yaya dostu bir bölgeye dönüştürmeyi öngörüyor. Ayrıca, bir liman ve havaalanı inşa edilmesi bekleniyor.
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