Samanyolu Haber /Dünya / Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması /22 Ocak 2020 14:18

Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da devam eden iç savaşta başşehir Trablus ve civarına hâkim olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor. General Hafter ise Rusya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteği ile ilerliyor. Arap Birliği, Erdoğan'ı Libya'nın içişlerine müdahale etmekle suçluyor.

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19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başşehri Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı hakkında konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'ye üstü kapalı tehditte bulundu.

Mısır’da bir televizyon programına katılan Gayt, Türkiye'yi Libya'nın içişlerine müdahale etmekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE YÜZÜNDEN KIVILCIM BÖLGEYE SIÇRAYABİLİR"

Gayt, Türkiye'nin müdahalesinin bu ülekede durumu karmaşık hale getirdiğini ve Libya dışına sıçrayacak bölgesel çatışmalara yol açabileceğini söyledi.

Libya Konferansı'na katılan bütün devletlerinin Ankara'nın tekliflerini reddettiğine işaret eden Gayt, "Türkiye’nin görüşü konferansa katılan diğer ülkelerinkinden farklı. Ankara Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yapılan saldırılardan bahsetti." dedi.

LİBYA KONFERANSI'NA KATILANLAR TAAHHÜTTE BULUNDU

Konferanstan çıkan belgenin 55 maddeyi içerdiğine işaret eden Gayt, herkesin bu maddeleri uygulama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Gayt, “Almanya, başta Avrupa Birliği ve Arap Birliği olmak üzere Libya'yla ilgilenen tüm tarafların katılması gerektiğini belirtti. Almanya, Mısır'ı Libya ile sınırı olduğu ve o sınırları çok sayıdaki teröristten korumak için konferansa davet etme gereği gördü.” dedi.

Uluslararası anlaşmaları reddeden ve onlara uymayan herkese müeyyide uygulanacağını söyleyen Gayt, tarafların çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına dönme konusunda anlaştığını vurguladı.

LİDERLER BERLİN'DE BULUŞTU, SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Libya krizinin siyasi çözümü için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu liderler Berlin’de bir araya gelmişti. 

Müşahhas bir karar çıkmayan zirve hayal kırıklığına yol açmıştı. 

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