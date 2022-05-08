Arap Birliği'nden yeni İsrail açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köylerini yıkma ve yeni yerleşim birimleri inşa etme planlarını "etnik temizlik" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köylerini yıkma ve yeni yerleşim birimleri inşa etme planlarını "etnik temizlik" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.





Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da 4 bin yeni konut inşa etme projesi ve Mesafir Yatta bölgesine bağlı bazı Filistin köylerini yıkarak Filistinlileri zorla göç ettirme planları kınandı.





İsrail'in Batı Şeria üzerindeki bu planlarının "etnik temizlik ve savaş suçu" olduğu belirtilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bu planlarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.





Planların uluslararası güvenlik ve istikrara olumsuz yansımalarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in planlarına karşı sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.





İsrail Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesinin, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde yaklaşık 4 bin konut inşa etmeye yönelik 25 planı onaylamak için 12 Mayıs'ta toplanacağı belirtilmişti.