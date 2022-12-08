Samanyolu Haber /Dünya / Arap medyası AKP'nin seçim planını açıkladı /08 Aralık 2022 12:43

Arap medyası AKP'nin seçim planını açıkladı

Londra merkezli medya kuruluşu Al-Quds al-Arabi, Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde 2023'te yapılması beklenen seçimlerle ilgili yeni bilgileri paylaştı. Gazete "AKP, seçim tarihini öne alabilir" dedi.

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Londra merkezli medya kuruluşu Al-Quds al-Arabi Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde AKP’nin erken seçim planını yazdı.

Arap medyası gelecek 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. 1989 yılından beri yayın hayatına devam eden ve Londra merkezli medya kuruluşu Al-Quds al-Arabi’ye konuşan Türk kaynaklar, AKP ile MHP’nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu iddia etti.

Gazeteye konuşan ve ismini açıklamayan ve AKP’ye yakın olduğu belirtilen kaynak bütün hazırlıkların yapılmaya başlandığını ve erken seçim olasılığının da masada olduğunu aktardı. AKP ile MHP’nin koordineli bir şekilde iletişimde olduğuna dikkat çekilirken net bir tarih üzerinden gidilmediğini de belirtti.

Arap medyasına konuşan ve ismini açıklamayan Türk yetkili AKP’nin erken seçim hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü.

Al-Quds al-Arabi, “Türkiye’den bir kaynak Al-Quds al-Arabi’ye konuştu: İktidar partisi seçimleri erkene çekme olasılığına hazırlanıyor” başlığıyla haberi yayınladı. Diğer yandan haberde, “AKP çevreleri arasında seçimin gelecek Nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor. Seçimin Mart ayının başında Ramazan’dan önce yapılmasına dair konuşmalar var fakat bu seçeneğe Erdoğan’ın partisi sıcak bakmıyor” ifadeleri kullanıldı.

Arap medyasındaki haberde erken seçim için ilk adımı MHP’nin mi yoksa AKP’nin mi atacağının henüz bilinmediği belirtildi.

Haberde AKP’nin gündeminde Nisan ayının erken seçim için öne çıktığı belirtilirken, Mayıs ayının başının da AKP’nin gündemine aldığı seçenekler arasında olduğu öne sürüldü.

Diğer yandan haberde, seçimin erkene alınmasının muhalefet bloğunun planları ve hesaplamalarını bozabileceği de belirtildi.

Henüz seçimler için net bir strateji ya da aday açıklamayan muhalefetin erken seçim tarihi dolayısıyla zorlanabileceği de belirtildi.
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