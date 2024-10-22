Arap medyasında Hocaefendi’nin vefatının yankıları sürüyor

Arap dünyasının en önde gelen medya kuruluşlarında al-Jazeera web sitesi Hocaefendi’nin vefat haberini ‘2016 yılında Türkiye'deki darbe girişimini planlamakla suçlanan Gülen'in ölümü’ başlığı ile sundu.







Suudi Arabistan menşeli Arap dünyasının en çok izlenilen ve takip edilen al-Arabiya televizyonu ise haberi "Yıllar süren müttefikten Erdoğan’ın en büyük düşmanlığına... Türk din adamı Fethullah Gülen'in vefat etti" başlığını kullandı. Görüntülü haberinde Erdoğan rejiminin Hizmet Hareketine yönelttiği suçlamalara da yansız bir dille değindi.







Mısır medyasının önde gelen web sitelerinden ve sosyal medya platformu X’te 13 milyondan fazla takipçisi olan al-Yawm al-Saabie de Hocaefendiyi ‘İslam davetçisi ve vaiz olarak tanımlayarak haberi "Türk muhalif Fethullah Gülen, 83 yaşında hayatını kaybetti’’ başlığı ile okuyucularına duyurdu.







Sosyal medya yankıları



Zamanarabic sitesinde yer alan habere göre, Arap dünyasındaki birçok sosyal medya kullanıcısı, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdiler. Hocaefendi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde 83 yaşında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından sosyal medya platformlarında duygusal mesajlar paylaşıldı.





Çad'dan Abdurrahman Gannami şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar ilim, irfan ve marifet yolunda hizmet eden davet eri Fethullah Gülen Hocaefendi Allah’ın rahmetine kavuştu. Allah’tan ona mağfiret ve rahmet diliyoruz, ey âlemlerin Rabbi."







Mısır'dan Abdurrahman Hulî ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir dava eri daha göçtü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Büyük İslam âlimi ve düşünürü Muhammed Fethullah Gülen vefat etti. Allah’ım ona rahmet eyle, onu sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennetine kabul eyle. Ne güzel dostlardır onlar."



Nijerya'dan Abdullah Dums da şöyle dedi:





"Allah rahmet eylesin Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi’ye. O İslam’ın sesi ve ilk savunucusuydu. Sabırlı ve kararlıydı, her şeye razı olarak katlandı... Allah onu muhacirlerden ve ensardan kabul eylesin, mağfiret eylesin ve cennetine yerleştirsin, ey Gafur ve Kerim olan Allah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun."





Fas'tan Arthur Arbery üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

"Baki olan yalnızca Allah’tır. Uzun yıllar ilim ve irfan yolunda hizmet eden Fethullah Gülen Hocaefendi Allah’ın rahmetine kavuştu. Allah’tan ona mağfiret ve rahmet diliyoruz, ey âlemlerin Rabbi."







‘Suriye Uzlaşı’ Sözcüsü Ömer Rahmun duygularını şöyle ifade etti:

"Fethullah Gülen, Erdoğan rejimi tarafından tarihin en büyük iftira kampanyasına maruz kaldı ve 2016 darbe girişimiyle suçlandı. Düşmanları bile dostları gibi, onun darbe ile ilişkisinin İsrail'in barışla ilişkisi gibi olduğunu bilir... Allah Gülen Hocaefendi'ye rahmet eylesin, onu cennetine kabul etsin ve ümmetin bu büyük kaybında sabır versin."







İngiltere’den Turgutoğlu:

Hocaefendi hayatta iken terör suçlaması da dahil maruz kaldıkları tüm provokasyonlara rağmen hiçbir şekilde şiddete başvurmayan; vefatından sonra da patırtı kütürtüden uzak vakur duruşunu sürdüre Hizmet Hareketi ve sevenlerine en içten taziyelerimi iletiyorum



Ve hususi ile beni faşist bir İslamcı olmaktan kurtarıp ve evrensel insani bir bakış açısı kazandıran merhuma teşekkürlerimi iletiyorum





Gerçekten de Hizmet_Hareketi, gerekli güç ve kudrete sahip olmasına rağmen hiçbir şiddete karışmamıştır. Çünkü Fethullah Gülen’in yüz binlerce hayranı, hocaları için canlarını feda etmeye hazırdır. Ancak onlar, kendi çıkarlarına zarar gelmesine rağmen, prensiplerine bağlı kalmayı tercih ettiler.







"Fethullah’ın bir sırrı var, ama bunu kimseye açıklamıyor. Fethullah’ın dünyayı bekleyen bir sırrı var, ama kimseyle paylaşmıyor. Fethullah’ın, kalbinde taşıyamayacağı bir yük var, bu yüzden gözyaşları dökmeden edemiyor. Gündüz savaşıyor, güneş denizin kanında eriyip gittiğinde, gece yalnız kalınca ağlıyor!”.



Allah rahmet eylesin, Fethullah Gülen.



