Arap Parlamentosu BM'ye Türkiye'yi uyardı

Arap Parlamentosu Başkanı Dr. Meşal bin Fahm El Salami, Türkiye’nin Irak’a yönelik saldırılarını durdurmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne acil eylem çağrısında bulundu. Arap Birliği ise, Irak’ın uluslararası alanda atacağı her türlü adımı destekleyeceklerini açıkladı.







Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı Irak Sınır Muhafızları’na yönelik gerçekleştirdiği SİHA saldırısında Irak Sınır Muhafızları (IBP) 2’inci Sınır Tümen Komutanı Muhammed Reşid Süleyman ile 2’inci Sınır Tümen Komutanlığına bağlı 3’üncü Birlik Komutanı Yarbay Zübeyir Hali Taceddin’in ölmesi, Yarbay Hüsameddin Abdurrahman Hasan ve bir askerin ise yaralanması Arap dünyasında tepkilere yol açtı.





Arap Parlamentosu Başkanı Dr. Meşal bin Fahm El Salami, Türkiye’nin Irak topraklarında düzenlediği operasyon ve bombardımanları kınadı. El Salami, Türkiye’nin gerçekleştirdiği saldırıyı “Irak’ın egemenliğinin ve ayrıca uluslararası yasa ve tüzüklerin açık bir ihlali” olarak yorumladı.







Irak’a yönelik desteklediklerini açıklayan El Salami, Türkiye’nin saldırılarını durdurmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne “acil eylem” çağrısında bulundu.





ARAP BİRLİĞİ’NDEN IRAK’A DESTEK





MA’nın haberine göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptığı açıklamada, “11 Ağustos günü Irak sınırındaki Sidakan bölgesinde Irak Silahlı Kuvvetleri’nden iki subay ve bir askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan Türk bombardımanını en sert biçimde kınıyoruz” dedi.





Bu saldırının “Irak’ın egemenliği, uluslararası hukuk ilke ve şartları ve iyi komşuluk ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu” kaydeden Ebu Gayt, “Irak hükümetinin kendi topraklarına tekrarlanan Türk askeri saldırılarını durdurmak, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için uluslararası alanda atacağı her adımı destekliyoruz” diye belirtti.