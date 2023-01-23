Arap ülkeleri, Libya’daki bölgesel toplantıyı boykot etti

22 üyeli Arap Birliği’nin sadece 5 üyesi, bu toplantıya dışişleri bakanını gönderirken, dört ülke daha düşük seviyedeki bir bakan veya büyükelçiyle temsil edildi.



Kahire’de düzenlenecek Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısına hazırlık amacıyla düzenlenen bu etkinliğe Arap dünyasının önemli ülkelerinden Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hiç temsilci göndermezken, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ın Trablus’a gelmemesi dikkat çekti.



AFP’ye göre Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, ülkesinin Arap Birliği dönem başkanı olduğunu hatırlatarak, bazı ülkelerin bu toplantıyı boykot etmesini eleştirdi.



Necla el-Menguş, “Bazı üyelerin Libyalıların Arap dayanışmasını gerçeğe dönüştürme arzusunu bastırma girişimlerini kınıyorum. Libya, Arap Birliği'ndeki rolünü oynamaya kararlı ve Arap Birliği’ni siyasallaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı çıkacak.” diyerek tepkisini dile getirdi.



Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.



Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.



Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.



Libya'da aksayan seçim sürecinin tamamlanmasına yönelik çabalar uzun süredir devam ediyor. Birleşmiş Milletler, ülkedeki krizi sona erdirmek için siyasi tarafları anayasal temeller ve seçim yasaları üzerinde uzlaşmaya çağırıyor.