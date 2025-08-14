Arap ülkeleri Netanyahu’nun “Büyük İsrail” açıklasına ses verdi

“Büyük İsrail” terimi, yalnızca günümüz Filistin toprakları olan Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’yı değil, aynı zamanda Ürdün, Lübnan ve Suriye’nin bazı bölgelerini de kapsıyor. Aşırı milliyetçi İsrailliler, bu toprakların işgal edilmesi çağrısında bulunuyor.



Salı günü i24NEWS muhabiri Sharon Gal’in kendisine böyle bir “Büyük İsrail vizyonuna” inanıp inanmadığını sorması üzerine Netanyahu, “kesinlikle” yanıtını verdi ve “Bana ne düşündüğümü sorarsanız, oradayız” dedi. Daha sonra, İsrail’in kuruluşuna ve ülkenin varlığının sürdürülmesini sağlama “büyük misyonu”na dair bir yorumla konuyu değiştirdi. Açıklama, İsrail’in Batı Şeria’da uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen bir dizi yeni yerleşim birimini onaylamasının kısa bir süre ardından geldi.



İsrail’in komşusu Ürdün, Çarşamba günü Başbakan Netanyahu’nun “Büyük İsrail” açıklamalarını “tehlikeli ve provokatif bir tırmanış” ve “devletlerin egemenliğine yönelik bir tehdit” olarak değerlendirdi ve kınadı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Netanyahu’nun “kışkırtıcı” söylemini ve “hayalci iddialarını” reddettiklerini belirtti.



Mısır da Çarşamba günü, bu konuyla ilgili olarak “açıklama talep ettiğini” ve bunu bölgedeki “barış seçeneğinin reddi” olarak nitelendirdiğini açıkladı. Katar da Netanyahu’nun açıklamalarını “saçma” ve “kışkırtıcı” olarak nitelendirerek kınadı.



Perşembe günü, Irak Dışişleri Bakanlığı da bu açıklamaları kınayarak, sözlerin İsrail’in “genişlemeci emellerini” ortaya koyduğunu ve “ülkelerin egemenliğine açık bir provokasyon” niteliğinde olduğunu belirtti.



Suudi Arabistan ise Çarşamba günü, “İsrail işgal makamları tarafından benimsenen sömürgeleştirme ve genişleme fikirlerini ve planlarını tamamen reddettiğini” ifade ederek, Filistin halkının bağımsız devletini kurma konusundaki “tarihî ve hukuki hakkını” yineledi. Şubat ayında Netanyahu, bir televizyon röportajında Suudi Arabistan topraklarında Filistin devleti kurulabileceğini öne sürerek Arap ülkelerinde büyük tepkiye neden olmuştu.