Samanyolu Haber /Gündem / Arapça ve Kur’an- Kerim öğrenmek artık çok kolay /01 Kasım 2020 13:22

Arapça ve Kur’an- Kerim öğrenmek artık çok kolay

Nil Eğitim Kurumları , Kur’anı okurken anlamak, Arapça konuşmak, yazmak, okuyup anlamak, tercüme yapmak yahut Kur’anı tecvidiyle okumak, hafızlık yapmak, kıraatleri ve makamları öğrenmek için farklı bir metot öneriyor.

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Kur’an-ı Kerim’i ve Kur’an’ın dili olan Arapça’yı hızlı ve kolay bir şekilde, doğru metotlarla öğrenmek ve çocuklarına öğretmek, her Müslümanın arzu ettiği ve ulaşmak istediği bir hedeftir. 

Bu eğitime gönül veren, Kur’an gibi yüce bir kitabı ve dilini öğretme gayreti ile öne çıkan merkezlerden biri de Mısır’da 1998 yılından beri faaliyette olan Nil Eğitim Kurumları'dır. 

Nil Eğitim Kurumları, Kur’an’ı okurken anlamak, Arapça konuşmak, okumak, yazmak, tercüme yapmak yahut Kur’an’ı tecvidiyle okumak, hafızlık yapmak, Kur’an’ın kıraatlerini ve makamları öğrenmek için farklı bir metot öneriyor. 

Kurulduğu günden beri, yediden yetmişe yüz bini aşkın öğrenciye eğitim veren Nil Eğitim Kurumları, alanında uzman, dinamik, sıcakkanlı bay-bayan eğitim kadrosuyla, Arapça, Kur’an ve Tecvit öğretiminde çağın gerektirdiği en modern usullerle hizmet sunuyor. 

Özellikle pandemi salgını sırasında yaygınlaşan Online LMS üzerinden hem canlı dersler vererek hem de öğrencinin kendi kendine çalışabileceği interaktif bir imkân sunarak Mısır’a gidemeyen öğrencilerin istedikleri dersi bulundukları ülkeye getiriyorlar. Bu sistemde, dil tercihinize göre öğretmen seçebiliyor, Arapça, Türkçe veya İngilizce ders anlatım ortamlarından yararlanabiliyorsunuz. 

Aslında Nil Eğitim Kurumları, yıllardır Mısır’a gitme imkânı olanlar için ev tutma, otel ayarlama vb. tüm hizmetler gibi, turistik ve kültürel gezilerin tertiplenmesinde de yardımcı oluyordu.

Teknolojinin ilerlemesi, şartların oluşturduğu gereksinimler neticesinde yeni yöntemler ve yeni uygulamalar geliştirildi, eğitim, giderek daha ulaşılabilir ve kolay hale geldi.

Nil Eğitim Kurumları, bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaya başladı. Seyahat imkânı olmayan her yaştan öğrenciler için açmış olduğu Nile Academy LMS (Nil Akademi Eğitim Yönetim Sistemi) sayesinde Online Dersler vererek öğrenimi kolaylaştırdı.
Bu uzaktan öğretim sistemi ile;

Kayıt olduktan sonra sizin için açılan sanal sınıflara erişim imkânı buluyor, kaynak, etkinlik, ödev, yoklama, canlı ders ortamları, sınavlar, görsel-işitsel ve yazılı öğretim araçlarından derslerinizi alabiliyorsunuz.

Ders notlarına ulaşma, ek videolar ve etkinliklerle öğrendiğini pekiştirme, sonuçlarına anında ulaşabileceği sınavlar yapma, yedek doküman paylaşımı, sınıf arkadaşlarıyla sohbetler yapabilme, grup çalışmaları ile ortak proje ödevleri yapma, eğlenceli bir kısım etkinliklerle öğrenirken eğlenme gibi onlarca özelliği barındıran Nile Academy LMS, kurları bitiren öğrenciye otomatik karne ve sertifika da düzenliyor. Öğrenci, istediği zaman sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak karne ve sertifikasını indirebiliyor.

Mısır’da Milli Eğitim Bakanlığı izniyle faaliyet gösteren en büyük ve başarılı kurslardan biri olan Nil Merkezleri, tüm kurları bitiren öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan dil tamamlama diploması da verebilmektedir.
Bütün bu fırsatlardan yararlanmak ve çocuklarınızın kaliteli bir eğitim almasını istiyorsanız, www.nilecenter.org sitesinden giriş yaparak kayıt yaptırmanız yeterli olacaktır. Kaydınız otomatik olarak onaylanıyor ve sizinle iletişim kurularak derslere direk başlayabiliyorsunuz. 



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