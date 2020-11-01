Arapça ve Kur’an- Kerim öğrenmek artık çok kolay

Kur’an-ı Kerim’i ve Kur’an’ın dili olan Arapça’yı hızlı ve kolay bir şekilde, doğru metotlarla öğrenmek ve çocuklarına öğretmek, her Müslümanın arzu ettiği ve ulaşmak istediği bir hedeftir.







Bu eğitime gönül veren, Kur’an gibi yüce bir kitabı ve dilini öğretme gayreti ile öne çıkan merkezlerden biri de Mısır’da 1998 yılından beri faaliyette olan Nil Eğitim Kurumları'dır.





Nil Eğitim Kurumları, Kur’an’ı okurken anlamak, Arapça konuşmak, okumak, yazmak, tercüme yapmak yahut Kur’an’ı tecvidiyle okumak, hafızlık yapmak, Kur’an’ın kıraatlerini ve makamları öğrenmek için farklı bir metot öneriyor.





Kurulduğu günden beri, yediden yetmişe yüz bini aşkın öğrenciye eğitim veren Nil Eğitim Kurumları, alanında uzman, dinamik, sıcakkanlı bay-bayan eğitim kadrosuyla, Arapça, Kur’an ve Tecvit öğretiminde çağın gerektirdiği en modern usullerle hizmet sunuyor.





Özellikle pandemi salgını sırasında yaygınlaşan Online LMS üzerinden hem canlı dersler vererek hem de öğrencinin kendi kendine çalışabileceği interaktif bir imkân sunarak Mısır’a gidemeyen öğrencilerin istedikleri dersi bulundukları ülkeye getiriyorlar. Bu sistemde, dil tercihinize göre öğretmen seçebiliyor, Arapça, Türkçe veya İngilizce ders anlatım ortamlarından yararlanabiliyorsunuz.





Aslında Nil Eğitim Kurumları, yıllardır Mısır’a gitme imkânı olanlar için ev tutma, otel ayarlama vb. tüm hizmetler gibi, turistik ve kültürel gezilerin tertiplenmesinde de yardımcı oluyordu.





Teknolojinin ilerlemesi, şartların oluşturduğu gereksinimler neticesinde yeni yöntemler ve yeni uygulamalar geliştirildi, eğitim, giderek daha ulaşılabilir ve kolay hale geldi.





Nil Eğitim Kurumları, bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaya başladı. Seyahat imkânı olmayan her yaştan öğrenciler için açmış olduğu Nile Academy LMS (Nil Akademi Eğitim Yönetim Sistemi) sayesinde Online Dersler vererek öğrenimi kolaylaştırdı.