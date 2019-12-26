Arapların kanal aşkı

Kanal İstanbul proje güzergâhında mülkiyet tartışmaları sürerken bölgede Kuveyt Devleti vatandaşı iş insanı Wael N Y Alnusef’ın şirketinin 53 dönüm, Suudi Arabistanlı iş insanı Sulaıman Al Muhaıdıb’ın da 9 dönüm arazi aldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman “Nerdeyse bir arap kantonu kuruluyor. Kanal İstanbul’un etrafı rant pazarına dönmüş” tepkisini gösterdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı çıkmalara karşın yapılacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesi güzergâhında en çok merak edilenlerden biri de arazilerin kimlere ait olduğu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün yaptığı açıklamalarda “Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde arsa rantına müsaade etmeyeceğiz. Daha önce hiçbir projede yapmadığımız gibi burada da bir arsa rantı söz konusu değildir. Arsa rantına asla izin vermeyiz, böyle bir durum yok” ifadelerini kullansa da bölgede Körfez ülkesi yurttaşı Arapların metrekarelerce arazi aldığı ortaya çıktı. Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza da Kanal İstanbul güzergâhında 44 dönüm arazi satın almıştı.





ARAZİ ALAN ALANA

Türkiye’de 2013 yılında Kuveyt Devleti vatandaşı iş insanı Wael N Y Alnusef, 100 bin lira sermayeyle Nour Alkhaır Gayrimenkul Turizm şirketini kurdu. İstanbul Başakşehir’de bulunan şirket 21 Aralık 2018 tarihinde Arnavutköy Yassıören köyünde “tarla” vasfında 53 bin 878 metrekare arazi aldı. Tapunun açıklama bölümüne arazi alınırken “geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunma zorunluğu vardır” notu eklemesi dikkat çekti. Ayrıca Suudi Arabistanlı iş insanı Sulaıman Al Muhaıdıb’ın da proje güzergâhında arazi aldığı ortaya çıktı. Al Muhaıdıb Sazlıbosna köyünde tarla vasfında 9 bin 500 metrekarelik araziyi 2015 yılında edindi. Al Muhaıdıb’ın güzergâhta başka araziler de aldığı ifade edildi. Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi durumunda güzergâhta yapılacak yeni imar planlarıyla arazilerin değerinin kat ve kat artacağı belirtiliyor.



