



Araştırmadan bazı soru ve cevaplar şöyle:

Anayasa mahkemesinin yetkileri hiçbir koşulda kısıtlanmamalıdır” şeklindeki görüşe ne derece katılıyorsunuz?



Muhalefet partilerinin mevcut ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?







Özel şirketlere hasta ve yolcu sayısı garantisi verilerek yapılan şehir hastaneleri, yollar, köprüler kamulaştırılmalıdır” görüşüne katılır mısınız?



Ekonomide gidişat kötüleşmektedir” görüşüne katılıyor musunuz?







Ekonomideki kötü gidişatın sebepleri arasında sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir?







Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll tarafından her ay düzenli olarak yapılan Türkiye'nin nabzı anketi Ekim araştırmasında ilginç sonuçlar bulundu.