Samanyolu Haber /Gündem / [Araştırma] Halk "yandaş müteahhitlerin malına el konsun" dedi /04 Kasım 2020 15:25

[Araştırma] Halk "yandaş müteahhitlerin malına el konsun" dedi

'Türkiye’nin Nabzı Ekim 2020' araştırması sonuçlarına göre halk, kamuoyunda "5'li çete" olarak adlandırılan Erdoğan'a yakın müteahhitlere verilen garanti ödemeli hastane, köprü, otoyol, havaalanı vb gibi kurumlara devletin el koymasını istiyor. Bunun yanısıra ekonomik gidişatı çok kötü bulan halk, durumu tersine çevirecek muhalif parti de olduğunu düşünmüyor.

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Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll tarafından her ay düzenli olarak yapılan Türkiye'nin nabzı anketi Ekim araştırmasında ilginç sonuçlar bulundu. 

Araştırmadan bazı soru ve cevaplar şöyle:
Anayasa mahkemesinin yetkileri hiçbir koşulda kısıtlanmamalıdır” şeklindeki görüşe ne derece katılıyorsunuz? 
Muhalefet partilerinin mevcut ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olduğunu düşünüyor musunuz? 

Özel şirketlere hasta ve yolcu sayısı garantisi verilerek yapılan şehir hastaneleri, yollar, köprüler kamulaştırılmalıdır” görüşüne katılır mısınız?
Ekonomide gidişat kötüleşmektedir” görüşüne katılıyor musunuz?

Ekonomideki kötü gidişatın sebepleri arasında sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir?

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