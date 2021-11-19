Samanyolu Haber /Gündem / Araştırma: İlk Covid hastası, Vuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışıyordu /19 Kasım 2021 12:02

Araştırma: İlk Covid hastası, Vuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışıyordu

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin kronolojisi konusunda yanıldığı belirtildi

SHABER3.COM

Covid-19 salgınının ilk günleri ile ilgili kayıtlar üzerinde yapılan bir incelemeye göre Dünya Sağlık Örgütü, pandeminin kronolojisi konusunda yanıldı.

Prestijli bilim yayını Science'da yayımlanan araştırmaya göre görülen ilk vaka Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarının kilometrelerce uzağında yaşayan bir muhasebeci değil, pazarda çalışan bir satıcıydı.

Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrim Biyolojisi Bölüm Başkanı Michael Worobey, göre bahsi geçen muhasebeci, ilk sanılanın aksine 8 Aralık 2019'da değil, 16 Aralık 2019'da semptom göstermeye başladı. Muhasebecinin 8 Aralık'ta bir diş problemi için doktora gittiği ifade edildi.

Araştırmaya göre ilk vaka, Vuhan'daki Huanan Hayvan Pazarı'nda deniz ürünleri satan bir kadında, 11 Aralık'ta görüldü. Muhasebecinin hastalanmasından önce aynı pazarda başka vakalar da görüldüğü bildirildi.

Prof. Worobey, araştırmanın salgının canlı hayvan satılan pazarda başladığına dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirtti.

DSÖ'nün araştırma ekibinde görev yapan hastalık uzmanı Peter Daszak, New York Times'a araştırmanın kendisini ikna ettiğini belirterek, "8 Aralık tarihi bir hataydı" dedi.
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